Добыча нефти на АЧГ в 2024-2026гг составит около 123 млн баррелей в год

Среднегодовая добыча нефти на блоке месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) в 2024-2026гг прогнозируется на уровне около 123 млн баррелей.

Такой прогноз указан в заключении Счетной палаты по проекту бюджета Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) на 2023 год, которым располагает агентство «Интерфакс-Азербайджан».

Согласно предварительным прогнозам, добыча на АЧГ в 2024 году составит 125 млн баррелей, в 2025г – 121 млн баррелей, в 2026г – 122 млн баррелей.

В 2021 году добыча на АЧГ составила 167 млн баррелей, в 2022 году ожидается на уровне 153,1 млн баррелей, прогноз на 2023г – 129,6 млн баррелей.

Как сообщалось ранее, добыча нефти на блоке месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) в январе-сентябре 2022 года составила порядка 114 млн баррелей (15 млн тонн), что на 9,5% ниже показателя 9 месяцев 2021 года.

В 2021 году добыча нефти на АЧГ составила 167 млн баррелей.

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года. Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году. Однако, 14 сентября 2017 года в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года.

По новому контракту доля британской BP (оператор проекта) составляет 30,37%, SOCAR (25%), венгерской MOL (9,57%), американской ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Equinor (7,27%), турецкая TPAO (5,73%).

Инвестиции в рамках нового соглашения оцениваются в $43 млрд на период до 2050 года. Объем добычи нефти планируется более 500 млн тонн.

Добыча нефти на месторождении Чираг началась с ноября 1997 года, с центральной части месторождения Азери - с 13 февраля 2005 года, с 30 декабря 2005 года - с западной части Азери, с 21 октября 2006 года - с восточной части Азери, с начала апреля 2008 года - с глубоководной части месторождения Гюнешли, с 29 января 2014 года - с западной части месторождения Чираг.

А.Азизов