Армянские военные вновь обстреляли позиции ВС Азербайджана на границе и в Карабахе - Минобороны Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана сообщило об очередном обстреле позиций азербайджанской армии со стороны вооруженных сил Армении на границе двух государств.
«С вечера 28 ноября подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Юхары Шорджа Басаркечарского района подвергли обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Йеллиджа Кельбаджарского района (на границе Азербайджана и Армении - ИФ-Аз)", - говорится в сообщении военного ведомства.
Кроме того, добавили в Минобороны, с 16:00 28 ноября до 09:00 29 ноября члены армянских незаконных вооруженных формирований (НВФ) на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы (в Карабахском регионе Азербайджана - ИФ-Аз), вновь подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии на Шушинском, Ходжавендском, Ходжалинском, Тертерском и Физулинском направлениях.
В министерстве отметили, что подразделения азербайджанской армии, дислоцированные на вышеуказанных направлениях, приняли "адекватные ответные меры".
Минобороны Азербайджане в течение ноября постоянно сообщает об обстреле позиций азербайджанских военных со стороны ВС Армении на границе и в Карабахе.
Б.Рустамбеков
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