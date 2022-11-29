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Туризм 29.11.2022 11:17

Accor весной 2023г откроет в Азербайджане первый отель Mövenpick

В Баку (Азербайджан) весной 2023 года планируется открытие первого отеля премиум класса под брендом Mövenpick, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в гостиничной группе Accor.

Данный проект будет реализован со стороны Accor, благодаря подписанию соглашения о сотрудничестве с компанией Capital Invest LLC.

Соглашение предусматривает реновацию и ребрендинг отеля Winter Park Hotel Baku, расположенного в центре Баку. Mövenpick Winter Park Baku предложит гостям высокие стандарты обслуживания, оздоровительных услуг, гастрономии и семейного отдыха, а также дополнительные преимущества благодаря программе лояльности ALL - Accor Live Limitless.

Новый отель премиум класса предложит для размещения гостей 212 номеров различных категорий – от стандартного до люксов. К услугам гостей представят СПА-центр, фитнес-центр и два ресторана. Также в инфраструктуру отеля войдут конференц-залы и пространство для проведения мероприятий.

«Мы сообщаем о подписании нового проекта в Азербайджане. Он станет прекрасным дополнением к уже представленным Accor брендам и непременно заслужит любовь туристов и деловых путешественников, количество которых значительно увеличилось в Баку за последний год. Мы не планируем останавливаться на достигнутом и продолжим развивать наше портфолио на Южном Кавказе», - отмечает Алексис Деларофф, генеральный директор Accor New East Europe.

Accor – ведущая мировая гостиничная группа, объединяющая 5 300 отелей и 10 000 ресторанов и баров в 110 странах.

Ранее Деларофф в интервью агентству «Интерфакс-Азербайджан» заявил, что группа Accor планирует реализацию в Азербайджане в ближайшие годы ряда новых проектов, направленных на открытие в стране новых отельных брендов: «На данный момент наше портфолио в Азербайджане включает два отеля: роскошный Fairmont Baku, расположенный в знаменитом комплексе «Пламенные башни», и отель эконом-класса ibis Baku City, открывшийся летом 2021 года. В ближайшее время мы планируем представить в Азербайджане и другие отельные бренды, так как этот рынок является одним из ключевых для развития Группы в этом регионе».

В 2023 году группа планирует открытие первого отеля под брендом Mercure (в результате ребрендинга отеля Mogan Hotel Baku).

Р.Ахмедов

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Тэги: ACCOR, ОТЕЛЬ, ОТКРЫТИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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