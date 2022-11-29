Accor весной 2023г откроет в Азербайджане первый отель Mövenpick

В Баку (Азербайджан) весной 2023 года планируется открытие первого отеля премиум класса под брендом Mövenpick, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в гостиничной группе Accor.
Данный проект будет реализован со стороны Accor, благодаря подписанию соглашения о сотрудничестве с компанией Capital Invest LLC.
Соглашение предусматривает реновацию и ребрендинг отеля Winter Park Hotel Baku, расположенного в центре Баку. Mövenpick Winter Park Baku предложит гостям высокие стандарты обслуживания, оздоровительных услуг, гастрономии и семейного отдыха, а также дополнительные преимущества благодаря программе лояльности ALL - Accor Live Limitless.
Новый отель премиум класса предложит для размещения гостей 212 номеров различных категорий – от стандартного до люксов. К услугам гостей представят СПА-центр, фитнес-центр и два ресторана. Также в инфраструктуру отеля войдут конференц-залы и пространство для проведения мероприятий.
«Мы сообщаем о подписании нового проекта в Азербайджане. Он станет прекрасным дополнением к уже представленным Accor брендам и непременно заслужит любовь туристов и деловых путешественников, количество которых значительно увеличилось в Баку за последний год. Мы не планируем останавливаться на достигнутом и продолжим развивать наше портфолио на Южном Кавказе», - отмечает Алексис Деларофф, генеральный директор Accor New East Europe.
Accor – ведущая мировая гостиничная группа, объединяющая 5 300 отелей и 10 000 ресторанов и баров в 110 странах.
Ранее Деларофф в интервью агентству «Интерфакс-Азербайджан» заявил, что группа Accor планирует реализацию в Азербайджане в ближайшие годы ряда новых проектов, направленных на открытие в стране новых отельных брендов: «На данный момент наше портфолио в Азербайджане включает два отеля: роскошный Fairmont Baku, расположенный в знаменитом комплексе «Пламенные башни», и отель эконом-класса ibis Baku City, открывшийся летом 2021 года. В ближайшее время мы планируем представить в Азербайджане и другие отельные бренды, так как этот рынок является одним из ключевых для развития Группы в этом регионе».
В 2023 году группа планирует открытие первого отеля под брендом Mercure (в результате ребрендинга отеля Mogan Hotel Baku).
Р.Ахмедов
Татарстан предлагает Азербайджану активнее использовать транспортные и логистические возможности Волжско-Каспийского бассейна
Армянские военные вновь обстреляли позиции ВС Азербайджана на границе и в Карабахе - Минобороны Азербайджана
Посол Азербайджана в ФРГ и председатель Мюнхенской конференции по безопасности обсудили процессы на Южном Кавказе
Лидеры Казахстана и РФ обсудили на переговорах в Москве создание «тройственного газового союза» с Узбекистаном
Азербайджан в январе-сентябре приобрел локомотивы на $135 млн
Добыча газа с блока Бахар - Гум-дениз в Азербайджане в 2022г увеличится на 83%
На благоустройство Хырдалана направят свыше 1,5 млн манатов
ИВ Гянджи направит свыше 2,7 млн манатов на работы по благоустройству
Азерсу приостановил водоснабжение двух населенных пунктов в Гейгельском районе из-за долгов жителей в 150 тыс. манатов
Байден призвал Конгресс США предотвратить общенациональную забастовку железнодорожников - Белый дом
Британский премьер считает политику «Китая вызовом», но против игнорирования роли Пекина в мире
ЕС видит Африку потенциальным экспортером «зеленой» энергии и готов инвестировать в совместные проекты
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Еще в 6 районах созданы «Сады Родины»
Retail Bankers’ School AccessBank-а начала свою работу
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают