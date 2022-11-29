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Дальнее зарубежье 29.11.2022 19:02

Шанхайский Диснейленд закрыт третий раз в этом году из-за роста заболеваемости COVID-19

Шанхайский "Диснейленд" был вновь закрыт во вторник из-за очередного скачка заболеваемости COVID-19 в городе.

Парк развлечений закрывается уже третий раз в этом году, причем предыдущий карантин был снят всего несколько дней назад, сообщает агентство Bloomberg.

В прошлый раз, в конце октября, посетители "Диснейленда" оказались заблокироваными в парке и смогли покинуть его только после сдачи тестов на коронавирус.

Шанхайский парк развлечений был закрыт и во время жесткого локдауна в городе весной этого года. Тогда он не работал 101 день и открылся лишь в июне.

Во вторник в Шанхае было зарегистрировано 178 новых случаев заболевания COVID-19 по сравнению с 144 случаями в понедельник.

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Тэги: КИТАЙ, ДИСНЕЙЛЕНД, ЗАКРЫТИЕ


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