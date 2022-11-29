Бельгийские железнодорожники начали трехдневную забастовку

Бельгийцам предстоит пережить три дня с нарушенными и сокращенными расписаниями движения поездов, поскольку в ночь на вторник работники Национального общества бельгийских железных дорог (SNCB) и оператор железнодорожной структуры Infrabel начали забастовку.

"Вторник будет самым трудным днем, но и следующие два дня акций могут иметь значительные последствия (для железнодорожного движения)", - сообщил телеканал RTBF.

Профсоюзы SNCB и Infrabel протестуют против недостаточных, по их мнению, инвестиций в железные дороги, которые правительство закладывает в бюджет.

Организаторы забастовки также указывают на "постоянное ухудшение условий труда работников железных дорог, главным образом из-за нехватки персонала".

В течение трех дней забастовки на бельгийских железных дорогах организуется "минимальное обслуживание", которое обеспечат не участвующие в протестных акциях работники. Однако во вторник ряд районов страны, объясняет RTBF, может остаться вовсе без поездов, в частности, в провинциях Намюр, Люксембург и в Валлонском Брабанте. В других провинциях, как ожидается, на линии выйдет только четвертая часть железнодорожного состава.

В среду и четверг, отмечает телеканал, ситуация, возможно, также будет сложной, и, кроме того, менее предсказуемой. По его данным, в SNCB полагают, что перевозить пассажиров будет не более половины поездов.