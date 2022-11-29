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Регион 29.11.2022 15:26

Решить ситуацию в Украине становится все сложнее - Чавушоглу

Становится все сложнее достичь урегулирования украинского кризиса путем переговоров, заявил во вторник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Переговорного решения достичь становится все сложнее", - заявил Чавушоглу на форуме Аспенского института и Германского фонда Маршалла в Бухаресте.

При этом он подчеркнул, что альтернативного решения ситуации в Украине нет.

Кроме того, Чавушоглу добавил, что осуждение сложившейся обстановки "не поможет решить проблему". "Нам нужно действовать и проявить изобретательность для установления справедливого мира. Это как раз и пытается делать Турция", - сказал министр.

Ранее во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры между Россией и Украиной сейчас невозможны.

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