Решить ситуацию в Украине становится все сложнее - Чавушоглу

Становится все сложнее достичь урегулирования украинского кризиса путем переговоров, заявил во вторник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
"Переговорного решения достичь становится все сложнее", - заявил Чавушоглу на форуме Аспенского института и Германского фонда Маршалла в Бухаресте.
При этом он подчеркнул, что альтернативного решения ситуации в Украине нет.
Кроме того, Чавушоглу добавил, что осуждение сложившейся обстановки "не поможет решить проблему". "Нам нужно действовать и проявить изобретательность для установления справедливого мира. Это как раз и пытается делать Турция", - сказал министр.
Ранее во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры между Россией и Украиной сейчас невозможны.
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