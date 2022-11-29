Банки-агенты АИКГФ за 10 месяцев увеличили ипотечное кредитование почти на 17%

Банки-агенты Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (АИКГФ) в январе-октябре 2022 года выдали ипотечных кредитов на сумму 354,79 млн манатов, что на 16,7% больше аналогичного периода 2021 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).
По данным ЦБА, АИКГФ за 10 месяцев рефинансировал кредиты на сумму 320,37 млн манатов (спад на 1% по сравнению с январем-октябрем 2021 года - ИФ).
Фонд в январе-октябре из госбюджета Азербайджана для финансирования ипотечных кредитов получил 95 млн манатов (рост на 33,8%). В октябре Фонд из госбюджета не получал средств.
АИКГФ за отчетный период привлек 275 млн манатов от размещения облигаций (рост на 37,5%). В октябре Фонд привлек 70 млн манатов.
По данным ЦБА, в октябре 2022 года средний размер выданного ипотечного кредита составил 57,597 тыс. манатов. При этом кредиты выдавались на срок 282 месяца по средней ставке 6,32% в год.
В 2021 году банки-агенты АИКГФ выдали ипотечных кредитов на 356,2 млн манатов.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря 2017 года подписал указ о ликвидации ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и создании "Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда" (АИКГФ).
Ипотечные кредиты на коммерческих условиях выдаются в манатах и только гражданам Азербайджана. Кредиты выдаются на срок от 3 до 25 лет, максимальный размер кредита не должен превышать 150 тыс. манатов, кредит выдается по ставке не более 8% годовых. Первичный платеж составляет 15-25%.
Из госбюджета финансируется лишь социальная ипотека. Ее максимальный размер составляет 100 тыс. манатов, ставка - не выше 4% годовых, срок - до 30 лет. Первичный платеж составляет 10%.
Х.Насирзаде
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