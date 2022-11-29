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Транспорт и связь 29.11.2022 16:29

Турция признает российские страховки при перевозках судами

Турция признает российские страховки, обеспечивающие морские грузоперевозки, Индия и Китай также признают их по большей части, но не все, сообщил замминистра транспорта Александр Пошивай журналистам во вторник. Он напомнил, что конкретные условия "определяются межправительственными соглашениями".

"Проработать вопрос (признания российских страховок - ИФ) предстоит со всем миром", - сказал Пошивай.

По его словам, в настоящее время суда под государственным флагом РФ, которым отказано в страховании западными компаниями, были застрахованы в российских страховых компаниях и перестрахованы в АО "Российская национальная перестраховочная компания" (РНПК). Страховое обеспечение российских страховых компаний включает все риски морских перевозок в соответствии с международными требованиями, "российские страховки применяются уже много месяцев".

В свою очередь РНПК "увеличила уставный капитал до 750 млрд рублей, но сейчас на самом деле он практически безлимитный. ЦБ для РНПК является гарантом, то есть гарантии (при перестраховании - ИФ) могут применяться для любого объема российской нефти и нефтепродуктов. Для успешной работы нужна практика", - сделал вывод Пошивай.

В ходе IV российско-китайского энергетического бизнес-форума Пошивай обратил внимание на тот факт, что "судостроительная отрасль столкнулась с новыми вызовами. С введением санкций российским морским перевозчикам стали недоступны услуги по страхованию в Западной Германии. По сложившейся практике эти услуги предоставлялись европейскими и американскими компаниями. Кроме того, сложности возникали из-за существенного удорожания морских перевозок, непризнания сертификатов страхования, выданных российскими страховщиками и Российской национальной перестраховочной компанией, из-за объявления синдикатами Lloyd`s российских вод зоной военных рисков".

РНПК - дочерняя компания Банка России.

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