Внешние обязательства банков в Азербайджане за 10 месяцев увеличились на 73,5%

Внешние обязательства банков, действующих в Азербайджане, на 31 октября 2022 года составляют 1 млрд 844,9 млн манатов, что на 73,5% больше показателя на конец 2021 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.

В октябре 2022 года внешние обязательства банков увеличились на 37,3 млн манатов или на 2,1%.

По данным Центробанка, на конец октября чистые иностранные активы азербайджанских банков составляют 6 млрд 654,2 млн манатов, что на 14,6% больше показателя на конец 2021 года.

При этом в октябре чистые иностранные активы сократились на 375,2 млн манатов или на 5,3%.

В 2021 году внешние обязательства банков в Азербайджане сократились на 12,9%.

Внешние обязательства банков в Азербайджане формируются: из кредитов, привлекаемых от нерезидентов, привлеченных депозитов от нерезидентов, ценных бумаг, размещенных в нерезидентах.

В Азербайджане на конец октября лицензию на деятельность имели 26 банков.

Р.Ахмедов