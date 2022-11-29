Внешние обязательства банков в Азербайджане за 10 месяцев увеличились на 73,5%

Внешние обязательства банков, действующих в Азербайджане, на 31 октября 2022 года составляют 1 млрд 844,9 млн манатов, что на 73,5% больше показателя на конец 2021 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.
В октябре 2022 года внешние обязательства банков увеличились на 37,3 млн манатов или на 2,1%.
По данным Центробанка, на конец октября чистые иностранные активы азербайджанских банков составляют 6 млрд 654,2 млн манатов, что на 14,6% больше показателя на конец 2021 года.
При этом в октябре чистые иностранные активы сократились на 375,2 млн манатов или на 5,3%.
В 2021 году внешние обязательства банков в Азербайджане сократились на 12,9%.
Внешние обязательства банков в Азербайджане формируются: из кредитов, привлекаемых от нерезидентов, привлеченных депозитов от нерезидентов, ценных бумаг, размещенных в нерезидентах.
В Азербайджане на конец октября лицензию на деятельность имели 26 банков.
Р.Ахмедов
Азербайджан превращается в важного поставщика сырой нефти в Индию – МИД Индии
Алиев обсудил с вице-премьером Туркменистана сотрудничество в энергетике и транспорте
ВС Азербайджана добились превосходного прогресса, заявляют в НАТО
Apple пригрозила удалить Twitter из App Store - Маск
Франция, Бразилия и Португалия в 1/8 финала, Катар и Канада – потеряли шансы на выход из группы, остальные будут бороться за плей-офф
Accor весной 2023г откроет в Азербайджане первый отель Mövenpick
На благоустройство Хырдалана направят свыше 1,5 млн манатов
ИВ Гянджи направит свыше 2,7 млн манатов на работы по благоустройству
Азерсу приостановил водоснабжение двух населенных пунктов в Гейгельском районе из-за долгов жителей в 150 тыс. манатов
Президент Финляндии не ожидает значительного продвижения по вопросу членства в НАТО на встрече с главой МИД Турции
Словакия передала Украине 30 БМП1
Решить ситуацию в Украине становится все сложнее - Чавушоглу
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
AccessBank реализовал выпуск специальных облигаций
“Nar” стал основным партнером национальной интернет премии NETTY 2022
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают