Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

28.11 $/bbl +/- WTI 77.24 +0.96 Brent 83.19 -0.44

Финансы 29.11.2022 14:51

Внешние обязательства банков в Азербайджане за 10 месяцев увеличились на 73,5%

Внешние обязательства банков, действующих в Азербайджане, на 31 октября 2022 года составляют 1 млрд 844,9 млн манатов, что на 73,5% больше показателя на конец 2021 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.

В октябре 2022 года внешние обязательства банков увеличились на 37,3 млн манатов или на 2,1%.

По данным Центробанка, на конец октября чистые иностранные активы азербайджанских банков составляют 6 млрд 654,2 млн манатов, что на 14,6% больше показателя на конец 2021 года.

При этом в октябре чистые иностранные активы сократились на 375,2 млн манатов или на 5,3%.

В 2021 году внешние обязательства банков в Азербайджане сократились на 12,9%.

Внешние обязательства банков в Азербайджане формируются: из кредитов, привлекаемых от нерезидентов, привлеченных депозитов от нерезидентов, ценных бумаг, размещенных в нерезидентах.

В Азербайджане на конец октября лицензию на деятельность имели 26 банков.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: БАНКИ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ВНЕШНИЕ


Похожие новости


Внешние обязательства банков в Азербайджане за 9 месяцев увеличились в 1,7 раза Внешние обязательства банков в Азербайджане за 8 месяцев увеличились почти в 1,6 раза Внешние обязательства банков в Азербайджане за 7 месяцев увеличились на 53% Внешние обязательства банков в Азербайджане в I полугодии увеличились почти в 1,5 раза Внешние обязательства банков в Азербайджане за 5 мес. увеличились на 39% Внешние обязательства банков в Азербайджане за 4 мес. увеличились на 33%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az