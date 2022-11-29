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Дальнее зарубежье 29.11.2022 15:42

Словакия передала Украине 30 БМП1

Словакия передала Украине 30 боевых машин пехоты БМП1, сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надь.

«Рад подтвердить, что 30 словацких боевых машин пехоты БМП1 были переданы Украине на основании соглашения с Германией. Спасибо Кристин Ламбрехт за отличное сотрудничество», - написал Надь в Twitter во вторник.

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Тэги: СЛОВАКИЯ, УКРАИНА, ВООРУЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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