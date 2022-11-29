РФ и Таджикистан договорились увеличить в 2023г объем беспошлинных поставок нефтепродуктов в республику

Россия увеличит объем беспошлинных поставок нефтепродуктов по индикативному балансу в Таджикистан в 2023 году, сообщает пресс-центр министерства энергетики Таджикистана.
Замминистра энергетики и водных ресурсов Таджикистана Шариф Худобахш и первый замминистра энергетики России Павел Сорокин по итогам встречи в Москве подписали документ о внесении изменений в индикативный баланс поставок нефтепродуктов.
"В соответствии с этим документом, увеличился общий объем индикативного баланса, в том числе объем поставок автомобильного бензина и дизельного топлива по сравнению прошлого года на внутренней рынок Таджикистана", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что в рамках встречи были рассмотрены вопросы, касающиеся индикативных балансов основных видов нефтепродуктов на 2023 год.
Таджикистан получает российские ГСМ на льготной основе (без оплаты экспортной таможенной пошлины) начиная с 2013 года. Правительственные структуры двух стран до 1 октября согласовывают объемы внутреннего потребления в Таджикистане на следующий год и подписывают индикативные балансы.
Главным условием льготной поставки российских нефтепродуктов является исключение реэкспорта в третьи страны. Как отмечают местные СМИ, согласованный на 2022 год объем льготных энергоносителей остался на показателях прежних лет - 830 тыс. тонн. Однако фактический импорт льготных российских ГСМ в предыдущие годы не превышал 600 тыс. тонн.
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