Глава МИД Казахстана и госсекретарь США обсудили перспективы сотрудничества, международную и региональную повестку

Вице-премьер - глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди и государственный секретарь США Энтони Блинкен во вторник обсудили по телефону потенциал и перспективы сотрудничества двух стран.
Телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны, сообщила пресс-служба казахстанского внешнеполитического ведомства.
"В ходе переговоров стороны обсудили широкий круг вопросов дальнейшего продвижения двустороннего и многостороннего сотрудничества между Казахстаном и США, развивающегося в духе расширенного стратегического партнерства, а также актуальную проблематику международной и региональной повестки дня", - сказано в сообщении.
Тлеуберди подробно информировал Блинкена об итогах состоявшихся 20 ноября президентских выборов и поблагодарил за заявление Госдепартамента США, "подтвердившего ранее выраженную Вашингтоном поддержку в пользу демократических реформ президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева", отметили в пресс-службе МИД.
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