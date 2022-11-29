Глава МИД Казахстана и госсекретарь США обсудили перспективы сотрудничества, международную и региональную повестку

Вице-премьер - глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди и государственный секретарь США Энтони Блинкен во вторник обсудили по телефону потенциал и перспективы сотрудничества двух стран.

Телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны, сообщила пресс-служба казахстанского внешнеполитического ведомства.

"В ходе переговоров стороны обсудили широкий круг вопросов дальнейшего продвижения двустороннего и многостороннего сотрудничества между Казахстаном и США, развивающегося в духе расширенного стратегического партнерства, а также актуальную проблематику международной и региональной повестки дня", - сказано в сообщении.

Тлеуберди подробно информировал Блинкена об итогах состоявшихся 20 ноября президентских выборов и поблагодарил за заявление Госдепартамента США, "подтвердившего ранее выраженную Вашингтоном поддержку в пользу демократических реформ президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева", отметили в пресс-службе МИД.