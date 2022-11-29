Госслужба по имущественным вопросам привлекла консультанта для работ по оценке в 2023г

Государственная служба по имущественным вопросам при министерстве экономики Азербайджана направит свыше 151 тыс. манатов на оплату услуг консультанта в сфере оценки.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно материалам портала закупок www.etender.gov.az с ООО «Morion Qiymətləndirmə Mərkəzi» подписан соответствующий контракт.
Контракт предусматривает определение уставного капитала государственных предприятий, преобразованных в акционерные общества, оценку земельных участков, находящихся в собственности государства и предназначенных для приватизации/аренды, оценку транспортных средств.
В рамках контракта в течение следующего года, Morion Qiymətləndirmə Mərkəzi окажет услуги по определению уставного капитала 10 акционерных обществ; 300 малых предприятий и объектов недвижимого имущества; 1,5 тыс. земельных участков; 500 транспортных средств.
Сумма контракта – 151,5 тыс. манатов.
Б.Рустамбеков
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