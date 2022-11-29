Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

28.11 $/bbl +/- WTI 77.24 +0.96 Brent 83.19 -0.44

Инфраструктура и тендеры 29.11.2022 15:16

Госслужба по имущественным вопросам привлекла консультанта для работ по оценке в 2023г

Государственная служба по имущественным вопросам при министерстве экономики Азербайджана направит свыше 151 тыс. манатов на оплату услуг консультанта в сфере оценки.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно материалам портала закупок www.etender.gov.az с ООО «Morion Qiymətləndirmə Mərkəzi» подписан соответствующий контракт.

Контракт предусматривает определение уставного капитала государственных предприятий, преобразованных в акционерные общества, оценку земельных участков, находящихся в собственности государства и предназначенных для приватизации/аренды, оценку транспортных средств.

В рамках контракта в течение следующего года, Morion Qiymətləndirmə Mərkəzi окажет услуги по определению уставного капитала 10 акционерных обществ; 300 малых предприятий и объектов недвижимого имущества; 1,5 тыс. земельных участков; 500 транспортных средств.

Сумма контракта – 151,5 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ИМУЩЕСТВО, ОЦЕНКА, КОНТРАКТ


Похожие новости


Госслужба по имущественным вопросам привлекла оценщика для выполнения ряда работ MBNP отбирает компанию для оценки имущества Азербайджанский DemirBank проведет оценку имущества банка

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az