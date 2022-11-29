Удельный вес просрочки по кредитам в Азербайджане за 10 мес. снизился до 3,2% - ЦБ

Кредитный портфель банков и небанковских кредитных организаций (НБКО) Азербайджана в январе-октябре 2022 года вырос на 16,9% - до 20 млрд 15,3 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).
При этом в октябре кредитный портфель банков вырос на 1,6% или на 313,6 млн манатов.
Объем просроченных кредитов на конец октября составляет 646 млн манатов (спад за отчетный период на 10,2% - ИФ) или 3,2% всех кредитов (4,2% на конец 2021г).
На 31 октября 2022 года банками с долей государства выдано кредитов на 3 млрд 862,5 млн манатов (рост на 15,9%) или 19,3% всех кредитов, частными банками - 15 млрд 608,3 млн манатов (рост на 17,1%) или 78% всех кредитов. Остальные 544,5 млн манатов (рост на 18,2%) приходятся на долю небанковских кредитных организаций.
Из общего объема займов, выданных на конец октября на кредитование в национальной валюте приходится 15 млрд 657,6 млн манатов (рост на 23,3%), в иностранной валюте - 4 млрд 357,7 млн манатов (спад на 1,5%). При этом удельный вес кредитов в инвалюте на конец октября составляет 21,8% (на конец 2021г - 25,8%).
В структуре кредитных вложений банков по состоянию на торговлю и сферу услуг пришлось 3 млрд 270,4 млн манатов (16,3% всех кредитов), добывающую промышленность и электроэнергетику, газ, пар и водное хозяйство – 660,1 млн манатов (3,3%), сельское/лесное хозяйство и рыболовство – 623,6 млн манатов (3,1%), строительство и недвижимость - 1 млрд 181,6 млн манатов (5,9%), промышленность и производственный сектор - 1 млрд 79,3 млн манатов (5,4%), транспорт и связь – 798,1 млн манатов (4%), на домохозяйства - 10 млрд 949,9 млн манатов (54,7%), остальное - на другие сектора.
При этом портфель банков по кредитованию домохозяйств вырос в январе-октябре на 27,2% (в октябре рост составил 2,3% или на 241,3 млн манатов).
Х.Насирзаде
Азербайджан превращается в важного поставщика сырой нефти в Индию – МИД Индии
Алиев обсудил с вице-премьером Туркменистана сотрудничество в энергетике и транспорте
ВС Азербайджана добились превосходного прогресса, заявляют в НАТО
Apple пригрозила удалить Twitter из App Store - Маск
Франция, Бразилия и Португалия в 1/8 финала, Катар и Канада – потеряли шансы на выход из группы, остальные будут бороться за плей-офф
Accor весной 2023г откроет в Азербайджане первый отель Mövenpick
На благоустройство Хырдалана направят свыше 1,5 млн манатов
ИВ Гянджи направит свыше 2,7 млн манатов на работы по благоустройству
Азерсу приостановил водоснабжение двух населенных пунктов в Гейгельском районе из-за долгов жителей в 150 тыс. манатов
Президент Финляндии не ожидает значительного продвижения по вопросу членства в НАТО на встрече с главой МИД Турции
Словакия передала Украине 30 БМП1
Решить ситуацию в Украине становится все сложнее - Чавушоглу
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
AccessBank реализовал выпуск специальных облигаций
“Nar” стал основным партнером национальной интернет премии NETTY 2022
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают