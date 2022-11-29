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Финансы 29.11.2022 16:09

Удельный вес просрочки по кредитам в Азербайджане за 10 мес. снизился до 3,2% - ЦБ

Кредитный портфель банков и небанковских кредитных организаций (НБКО) Азербайджана в январе-октябре 2022 года вырос на 16,9% - до 20 млрд 15,3 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).

При этом в октябре кредитный портфель банков вырос на 1,6% или на 313,6 млн манатов.

Объем просроченных кредитов на конец октября составляет 646 млн манатов (спад за отчетный период на 10,2% - ИФ) или 3,2% всех кредитов (4,2% на конец 2021г).

На 31 октября 2022 года банками с долей государства выдано кредитов на 3 млрд 862,5 млн манатов (рост на 15,9%) или 19,3% всех кредитов, частными банками - 15 млрд 608,3 млн манатов (рост на 17,1%) или 78% всех кредитов. Остальные 544,5 млн манатов (рост на 18,2%) приходятся на долю небанковских кредитных организаций.

Из общего объема займов, выданных на конец октября на кредитование в национальной валюте приходится 15 млрд 657,6 млн манатов (рост на 23,3%), в иностранной валюте - 4 млрд 357,7 млн манатов (спад на 1,5%). При этом удельный вес кредитов в инвалюте на конец октября составляет 21,8% (на конец 2021г - 25,8%).

В структуре кредитных вложений банков по состоянию на торговлю и сферу услуг пришлось 3 млрд 270,4 млн манатов (16,3% всех кредитов), добывающую промышленность и электроэнергетику, газ, пар и водное хозяйство – 660,1 млн манатов (3,3%), сельское/лесное хозяйство и рыболовство – 623,6 млн манатов (3,1%), строительство и недвижимость - 1 млрд 181,6 млн манатов (5,9%), промышленность и производственный сектор - 1 млрд 79,3 млн манатов (5,4%), транспорт и связь – 798,1 млн манатов (4%), на домохозяйства - 10 млрд 949,9 млн манатов (54,7%), остальное - на другие сектора.

При этом портфель банков по кредитованию домохозяйств вырос в январе-октябре на 27,2% (в октябре рост составил 2,3% или на 241,3 млн манатов).

Х.Насирзаде

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Тэги: БАНКИ, КРЕДИТЫ, ПРОСРОЧКА


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