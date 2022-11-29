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Регион 29.11.2022 16:16

Президент Финляндии не ожидает значительного продвижения по вопросу членства в НАТО на встрече с главой МИД Турции

Президент Финляндии Саули Ниинистё не ожидает, что на начавшейся во вторник встрече глав МИД Финляндии, Швеции и Турции по вопросу членства в НАТО будет достигнут существенный прогресс.

"Задержки с ратификацией со стороны Турции не стали неожиданностью. Мне совершенно ясно, что решение зависит от головы одного человека, головы президента Эрдогана", - заявил Ниинисте на учениях Оборонительных сил Kontio 22 в Северной Карелии.

По его словам, в настоящее время на настрой президента Реджепа Тайипа Эрдогана, вероятно, большое влияние оказывают предстоящие весной выборы и внутренняя политика в стране.

Ниинистё отметил, что процесс ратификации в целом продвигается относительно быстро, хотя его окончание может быть отложено на более позднее время.

На сегодняшний день из 30 стран-членов НАТО членство Швеции и Финляндии в альянсе пока не ратифицировали Турция и Венгрия.

Венгрия, как ожидается, может ратифицировать членство двух стран в начале будущего года.

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