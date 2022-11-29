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ТЭК 29.11.2022 16:31

Азербайджан и Алжир планируют сотрудничество в нефтегазовой сфере

Правительства Азербайджана и Алжира подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в нефтегазовой сфере, сообщает министерство энергетики Азербайджана.

Меморандум подписан в рамках визита министра энергетики Азербайджана Пярвиза Шахбазова в Алжир. Документ подписан в ходе встречи Шахбазова с министров энергетики и промыслов Алжира Мухаммедом Акбаром.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», документ предусматривает сотрудничество в области разведки и добычи углеводородов на суше и на море, развитие углеводородных проектов и нефтехимической промышленности, сотрудничество в сферах маркетинга транспортировки и распределения энергетических продуктов.

Документ также предусматривает поставку нефти сорта Azeri Light и других видов сырой нефти, реализацию проектов по производству «зеленой энергии» (водорода) и проведение исследований по транспортировке водорода, организацию и создание регулирующих и управляющих предприятий в нефтегазовой отрасли, реализацию совместных проектов.

Для реализации вопросов, предусмотренных в меморандуме, планируется создание совместной рабочей группы.

На встрече также обсуждалось сотрудничество Азербайджана и Алжира в нефтегазовой, нефтехимической сферах, в сфере возобновляемых источников энергии, а также вопросы сотрудничества с алжирскими компаниями «Sonatrach» и «Sonelgaz».

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЛЖИР, НЕФТЕГАЗ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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