Азербайджан и Алжир планируют сотрудничество в нефтегазовой сфере

Правительства Азербайджана и Алжира подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в нефтегазовой сфере, сообщает министерство энергетики Азербайджана.
Меморандум подписан в рамках визита министра энергетики Азербайджана Пярвиза Шахбазова в Алжир. Документ подписан в ходе встречи Шахбазова с министров энергетики и промыслов Алжира Мухаммедом Акбаром.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», документ предусматривает сотрудничество в области разведки и добычи углеводородов на суше и на море, развитие углеводородных проектов и нефтехимической промышленности, сотрудничество в сферах маркетинга транспортировки и распределения энергетических продуктов.
Документ также предусматривает поставку нефти сорта Azeri Light и других видов сырой нефти, реализацию проектов по производству «зеленой энергии» (водорода) и проведение исследований по транспортировке водорода, организацию и создание регулирующих и управляющих предприятий в нефтегазовой отрасли, реализацию совместных проектов.
Для реализации вопросов, предусмотренных в меморандуме, планируется создание совместной рабочей группы.
На встрече также обсуждалось сотрудничество Азербайджана и Алжира в нефтегазовой, нефтехимической сферах, в сфере возобновляемых источников энергии, а также вопросы сотрудничества с алжирскими компаниями «Sonatrach» и «Sonelgaz».
Б.Рустамбеков
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