Рост цен на сырье, зависимость ЕС от импорта грозят сложностями для ее оборонной промышленности

Растущие цены на сырье и энергию, зависимость региона от импорта могут ограничить развитие оборонной промышленности стран ЕС, сообщает во вторник Euractiv со ссылкой на представителей европейского оборонного сектора.
"Основную часть сырья, необходимого для военной продукции, не добывают сегодня в Европе или добывают на минимальном уровне", - заявил глава ассоциации оружейной и оборонной промышленности Чехии Иржи Гинек.
Портал поясняет, что государства ЕС в связи с ситуацией вокруг Украины активно развивают оборонную индустрию, однако цены и проблемы с поставками важнейших материалов грозят усложнить дальнейшее развитие отрасли.
В свою очередь Гинек напомнил, что ЕС импортирует важнейшие материалы из-за пределов блока, особенно из стран Азии и Африки. Он уточнил, что ЕС испытывает нехватку многих химикатов, нитроцеллюлозы, нужной для производства пороха, синтетического каучука, а некоторые производители переносят предприятия прямо в Азию.
По данным Euractiv, также проблемы с высокими ценами испытывает один из ведущих производителей оборонной продукции в Европе - Италия. Так, она импортировала такие металлы как алюминий, платина, палладий и родий из России, но теперь вынуждена искать других поставщиков.
Некоторые европейские компании попытались защититься от роста цен и возможного дефицита товаров.
"Мы приняли меры предосторожности в отношении сырья и, к примеру, запаслись значительными объемами алюминия и важных видов пластика. Кроме того, мы приобрели полупроводники и электронные компоненты, так что в среднесрочной перспективе у нас должно быть немного проблем с поставками", - заявил Euractiv представитель крупнейшего производителя вооружений ФРГ концерна Rheinmetall AG.
Франция сталкивалась с нехваткой микросхем и полупроводников для вооружений еще до начала спецоперации РФ на Украине. Греция также столкнулась с перебоями в поставках, но больше редкоземельных металлов. В то же время в Болгарии и Испании таких проблем не наблюдается.
Euractiv поясняет, что по соображениям безопасности другая возможная информация о нехватке материалов для оборонной индустрии ЕС "остается табуированной".
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