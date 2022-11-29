Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

28.11 $/bbl +/- WTI 77.24 +0.96 Brent 83.19 -0.44

29.11.2022 16:38

“Nar” стал основным партнером национальной интернет премии NETTY 2022

С целью вклада в развитие информационных и коммуникационных технологий мобильный оператор “Nar” и в этом году поддерживает национальную интернет-премию NETTY. Каждый год жюри премии определяет лучшие информационно-технологические проекты, важные веб-ресурсы и профессионалов сферы ИТ Азербайджана и награждает их.

Желающие принять участие в конкурсе могут подать свои заявки по 7 номинациям, каждая из которых состоит из 3 подкатегорий. В этом году определены следующие номинации – «Государство и Общество», «Экономика и Бизнес», «Финансы и Банки», «Наука, Образование и Инновации», «Здоровье, Спорт и Туризм», «Информация и Новости» и «Культура, Искусство и Творчество». Запросы на участие принимаются на сайте netty.az в режиме онлайн. Дедлайн по приему заявок на участие – 30 ноября.

Следует отметить, что конкурс проводится при главном партнерстве «Nar». Мобильный оператор поддерживает развитие сектора ИТ в Азербайджане и реализацию различных инновационных проектов в рамках своей многогранной стратегии корпоративной социальной ответственности (КСО).

В настоящее время "Nar" предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов. Мобильный оператор придерживается клиентоориентированной стратегии и предоставляет выскококачественные услуги по доступной цене.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az