“Nar” стал основным партнером национальной интернет премии NETTY 2022

С целью вклада в развитие информационных и коммуникационных технологий мобильный оператор “Nar” и в этом году поддерживает национальную интернет-премию NETTY. Каждый год жюри премии определяет лучшие информационно-технологические проекты, важные веб-ресурсы и профессионалов сферы ИТ Азербайджана и награждает их.
Желающие принять участие в конкурсе могут подать свои заявки по 7 номинациям, каждая из которых состоит из 3 подкатегорий. В этом году определены следующие номинации – «Государство и Общество», «Экономика и Бизнес», «Финансы и Банки», «Наука, Образование и Инновации», «Здоровье, Спорт и Туризм», «Информация и Новости» и «Культура, Искусство и Творчество». Запросы на участие принимаются на сайте netty.az в режиме онлайн. Дедлайн по приему заявок на участие – 30 ноября.
Следует отметить, что конкурс проводится при главном партнерстве «Nar». Мобильный оператор поддерживает развитие сектора ИТ в Азербайджане и реализацию различных инновационных проектов в рамках своей многогранной стратегии корпоративной социальной ответственности (КСО).
В настоящее время "Nar" предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов. Мобильный оператор придерживается клиентоориентированной стратегии и предоставляет выскококачественные услуги по доступной цене.
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