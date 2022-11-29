Австралия отменила штрафы на более $30 млн за нарушения коронавирусных ограничений

Австралийская налоговая служба объявила во вторник об аннулировании 33 тыс. штрафов на сумму более $30 млн, выписанных за нарушение ограничений в рамках COVID-19 в 2020 и 2021 годах, сообщает The Guardian.

"Власти штата Новый Южный Уэльс были вынуждены отменить штрафы на сумму более $30 млн за нарушения предписаний медицинских властей", - пишет издание, отмечая, что причиной этих решений являются нечеткие доказательства нарушений.

"33121 штраф аннулируют, это составляет около половины всех штрафов, связанных с COVID-19", - приводит The Guardian слова представителя налоговой службы.

Он отметил, что тем, кто уже оплатил штраф, выписанный с нарушениями, деньги вернут.