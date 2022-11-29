В Азербайджане за сутки выявили 43 новых случая COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 43 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 824 тыс. 288, сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.

Днем ранее сообщалось о 13 случаях.

За 24 часа умерли двое больных COVID-19 (накануне летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции выявлено не было). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 978 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 814 тыс. 53 человека (+57 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 257 человек.

За сутки медики провели 2 тыс. 235 тестов на коронавирус против 652 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 373 тыс. 658 тестов на COVID-19.

Р.Керимов