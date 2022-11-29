Вклады нерезидентов в банках Азербайджана за 10 мес. увеличились в 3,4 раза, долларизация снизилась до 38,6% - ЦБ

Банковские вклады населения в Азербайджане (включая средства физлиц, занимающихся индивидуальной предпринимательской деятельностью) в январе-октябре 2022 года выросли на 24,4% - до 11 млрд 500 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).

При этом в октябре банковские вклады населения выросли на 274,3 млн манатов (в сентябре: +367,3 млн манатов).

По данным ЦБА, банковские вклады населения в инвалюте за 10 месяцев увеличились на 17,2% - до 4 млрд 441,3 млн манатов или 38,6% всех вкладов населения (по итогам 2021 года удельный вес вкладов в инвалюте составил 41%). При этом банковские вклады населения в инвалюте в октябре увеличились на 39,3 млн манатов (в сентябре – на 91,8 млн манатов).

Объем вкладов населения в национальной валюте в январе-октябре вырос на 29,5% - до 7 млрд 58,7 млн манатов или 61,4% всех вкладов. За октябрь вклады в нацвалюте выросли на 235 млн манатов (в сентябре: + 275,6 млн манатов).

Объем банковских вкладов резидентов составляет 10 млрд 468,5 млн манатов, нерезидентов – 1 млрд 31,5 млн манатов. В январе-октябре вклады резидентов выросли на 17,1%, нерезидентов - в 3,4 раза. За октябрь вклады резидентов увеличились на 197,1 млн манатов (в сентябре +289,4 млн манатов), вклады нерезидентов - на 77,2 млн манатов (в сентябре +77,9 млн манатов).

В целом, на 31 октября 2022 года, объем вкладов и депозитов в банках в Азербайджане оценивается в 34 млрд 806,3 млн манатов, что на 19,9% больше показателя на конец 2021 года (в октябре вклады и депозиты в банках увеличились на 849,3 млн манатов после роста на 1 млрд 230,9 млн манатов в сентябре).

Х.Насирзаде