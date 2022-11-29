Североатлантический альянс готов поддержать Молдову - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности поддержать Молдову на фоне конфликта в Украине.

Как сообщил телеканал румынский TVR1, он заявил об этом во вторник на открывшемся в Бухаресте Совещании министров иностранных дел стран НАТО.

"Не так давно я встречался с президентом Молдовы Майей Санду. Я выразил свою солидарность и направил решительный сигнал от многих союзников по НАТО о том, что мы готовы оказать практическую поддержку молдавскому народу", - сказал Столтенберг.

По его словам, "есть поддержка со стороны союзников по НАТО и со стороны Европейского союза".

Он подчеркнул, что конфликт в Украине уже привел к значительному росту цен на продукцию в Молдове, а в последнее время также влияет на энергетику республики.