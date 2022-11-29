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Туризм 29.11.2022 17:35

Турпоток в Азербайджан за 10 мес. вырос в 2,2 раза, но в 2 раза меньше, чем в январе-октябре 2019г

Число иностранных граждан из 176 стран, посетивших Азербайджан в январе-октябре 2022 года, составило 1 млн 323,2 тыс. человек, что в 2,2 раза выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

При этом турпоток в Азербайджан за 10 месяцев 2022 года по сравнению с доковидным периодом – январем-октябрем 2019 года оказался ниже в 2 раза.

По данным ведомства, 27,4% посетителей прибыли из Российской Федерации, 19,4% - из Турции, 10,8% - Ирана, 6,8% - Саудовской Аравии, 4,8% - Грузии, 3,4% - Индии, 3,3% - Пакистана, 2,2% - ОАЭ, 1,9% - Казахстана, 1,8% - Украины, 1,7% - Израиля, 1,6% - Узбекистана, 1,5% - Кувейта, 1,3% - Омана, 1,1% - Беларуси, 11% - из других стран.

Из общего числа посетивших страну 74,6% - мужчины, 25,4% - женщины.

Согласно статистике, турпоток в Азербайджан из стран Персидского залива по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился в 2,7 раза - до 307,5 тыс. человек, из стран СНГ - в 2 раза - до 462,9 тыс. человек, из стран-членов ЕС - в 2,3 раза - до 62,6 тыс. человек.

По данным статистики, число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж, в январе-октябре текущего года увеличилось в 1,6 раза - до 1 млн 215,5 тыс. человек. При этом число граждан Азербайджана, выехавших в Иран, увеличилось в 2,8 раза, в Грузию – в 1,7 раза, в Турцию – в 1,6 раза, в РФ – на 15,9%.

46,7% граждан Азербайджана посетили Турцию, 17,9% - Россию, 11% - Иран, 8,7% - Грузию и 15,7% - другие страны. 64,3% выездного турпотока составили мужчины, женщины - 35,7% женщины.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ГОСКОМСТАТ, ТУРПОТОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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