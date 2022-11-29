США отмечают реальный прогресс в переговорах между Азербайджаном и Арменией по нормализации отношений - Госдеп

Вашингтон поддерживает прямой диалог Баку и Еревана и призывает стороны сохранить достигнутый импульс и в 2023 году, заявил старший советник госсекретаря США по переговорам на Кавказе Филип Рикер.
"Соединенные Штаты поддерживают прямой диалог между Арменией и Азербайджаном и призывают сохранить достигнутый импульс и в новом году", - сказал Рикер в видеообращении, записанном в Баку.
По его словам, в США осведомлены о том, насколько непрост мирный процесс, однако, Рикер верит в то, что надежда на мирное будущее есть.
Представитель Госдепа добавил, что наблюдает "реальные и смелые шаги двух стран, которые смотрят в будущее и желают достижения устойчивого мира".
"Достигнут реальный прогресс (...). Я приветствую мужество и решимость, проявляемые для достижения мира", - заявил он.
Рикер посетил 28-29 ноября Баку, где провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и главой МИД страны Джейхуном Байрамовым. Основной темой переговоров был вопрос нормализации армяно-азербайджанских отношений и подписание мирного договора.
Р.Керимов
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