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Дальнее зарубежье 29.11.2022 18:13

МАГАТЭ усилит присутствие на украинских АЭС - Гросси

МАГАТЭ увеличит число своих сотрудников на украинских АЭС, заявил во вторник гендиректор международной организации Рафаэль Гросси.

"Я также подтвердил, что МАГАТЭ усилит свое присутствие на всех АЭС на Украине, чтобы обеспечить защиту энергетической инфраструктуры", - написал Гросси в твиттере.

Кроме того, он сообщил, что встретился с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

"Мы продолжим работать вместе для создания в срочном порядке зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС", - добавил Гросси.

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Тэги: МАГАТЭ, ГЕНДИРЕКТОР, УКРАИНА, АЭС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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