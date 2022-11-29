МАГАТЭ усилит присутствие на украинских АЭС - Гросси

МАГАТЭ увеличит число своих сотрудников на украинских АЭС, заявил во вторник гендиректор международной организации Рафаэль Гросси.
"Я также подтвердил, что МАГАТЭ усилит свое присутствие на всех АЭС на Украине, чтобы обеспечить защиту энергетической инфраструктуры", - написал Гросси в твиттере.
Кроме того, он сообщил, что встретился с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
"Мы продолжим работать вместе для создания в срочном порядке зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС", - добавил Гросси.
В Баку опровергли причастность ВС Азербайджана к ранению армянского военного
МИД Азербайджана обвинил Армению в манипуляциях вокруг мирного договора
Азербайджан превращается в важного поставщика сырой нефти в Индию – МИД Индии
Orlen Lietuva в январе-сентябре получила 59 млн евро чистого убытка, удвоила выручку
ОПЕК+ может провести встречу 4 декабря онлайн
Премьер Франции заявила о новой волне коронавируса в стране
Турпоток в Азербайджан за 10 мес. вырос в 2,2 раза, но в 2 раза меньше, чем в январе-октябре 2019г
На благоустройство Хырдалана направят свыше 1,5 млн манатов
ИВ Гянджи направит свыше 2,7 млн манатов на работы по благоустройству
Азерсу приостановил водоснабжение двух населенных пунктов в Гейгельском районе из-за долгов жителей в 150 тыс. манатов
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
AccessBank реализовал выпуск специальных облигаций
“Nar” стал основным партнером национальной интернет премии NETTY 2022
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают