В Баку опровергли причастность ВС Азербайджана к ранению армянского военного

Министерство обороны Азербайджана во вторник опровергло утверждение Еревана о ранее армянского военного в результате якобы обстрела ВС Азербайджана позиций на границе. «Распространенная Министерством обороны Армении информация о том, что подразделения нашей армии якобы открыли огонь 29 ноября в 17:50, в результате чего был ранен военнослужащий противоположной стороны, является ложью», - говорится в заявлении военного ведомства. «Мы категорически опровергаем распространенную информацию», - заявили в Минобороны Азербайджана. Б.Рустамбеков

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