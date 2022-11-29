Премьер Франции заявила о новой волне коронавируса в стране

Премьер-министр Франции Элизабет Борн во вторник заявила, что в последние дни в стране выявляют более 40 тыс. случаев заражения коронавируса в сутки и эпидемия набирает силу.
"Эпидемия возвращается. Эта новая волна напоминает нам: вирус не исчез, эпидемия снова ударяет по нам, убивает", - приводят французские СМИ слова Борн.
Премьер сообщила, что количество госпитализаций среди заболевших коронавирусом за неделю выросло на 10%. Она указала, что на прошлой неделе впоследствии заражения COVID-19 скончалось 400 человек.
Борн отметила важность соблюдения мер предосторожности, призвав жителей соблюдать дистанцию и носить маски, в частности, в общественном транспорте.
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