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Здравоохранение 29.11.2022 20:26

Премьер Франции заявила о новой волне коронавируса в стране

Премьер-министр Франции Элизабет Борн во вторник заявила, что в последние дни в стране выявляют более 40 тыс. случаев заражения коронавируса в сутки и эпидемия набирает силу.

"Эпидемия возвращается. Эта новая волна напоминает нам: вирус не исчез, эпидемия снова ударяет по нам, убивает", - приводят французские СМИ слова Борн.

Премьер сообщила, что количество госпитализаций среди заболевших коронавирусом за неделю выросло на 10%. Она указала, что на прошлой неделе впоследствии заражения COVID-19 скончалось 400 человек.

Борн отметила важность соблюдения мер предосторожности, призвав жителей соблюдать дистанцию и носить маски, в частности, в общественном транспорте.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРЕМЬЕР, КОРОНАВИРУС


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