ОПЕК+ может провести встречу 4 декабря онлайн

Встреча ОПЕК+, назначенная на 4 декабря, может пройти в формате онлайн, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Собеседники "Интерфакса" в свою очередь отмечают, что формат встречи еще обсуждается, но предлагают не делать выводов о значимости этой встречи, исходя из формата ее проведения. В частности, решение о беспрецедентном сокращении квот на 9,7 млн баррелей в сутки в мае 2020 года было принято в режиме видеоконференции.
Впрочем, окончательного решения о формате встречи 4 декабря пока нет.
В конце сентября министры ОПЕК+ приняли решение впервые встретиться очно после почти двухлетних заседаний в режиме онлайн. Переговоры прошли 5 октября в Вене - там было принято решение о снижении квот на добычу нефти на 2 млн б/с с ноября. Там же министры ОПЕК+ решили встречаться не каждый месяц, а раз в полгода, однако следующая встреча была назначена на 4 декабря - день, предшествующий началу вступления в силу эмбарго Евросоюза на закупку российской нефти.
По информации "Интерфакса", обсуждалось, что встреча, назначенная на 4 декабря, снова пройдет в Вене. На 3 декабря намечена очередная полугодовая встреча министров ОПЕК - решения о формате ее проведения пока так же нет.
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