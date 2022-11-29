США выделят $53 млн на покупку электросетевого оборудования для Украины

США выделят $53 млн на покупку для Украины необходимого электросетевого оборудования, говорится в заявлении Госдепа, распространенном во вторник.
"Эта поставка будет включать распределительные трансформаторы, автоматические выключатели, ограничители перенапряжения, разъединители, транспортные средства, различное оборудование", - отмечается в заявлении ведомства.
Об очередной поставке помощи Украине объявил госсекретарь США Энтони Блинкен на полях министерской встречи НАТО в Бухаресте.
По его словам, эта помощь дополнит предыдущий транш в размере $55 млн, направленном на восстановление аварийного энерго и теплоснабжения в городах Украины, пострадавших от атак на энергосистему Украины.
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