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Дальнее зарубежье 29.11.2022 22:11

США выделят $53 млн на покупку электросетевого оборудования для Украины

США выделят $53 млн на покупку для Украины необходимого электросетевого оборудования, говорится в заявлении Госдепа, распространенном во вторник.

"Эта поставка будет включать распределительные трансформаторы, автоматические выключатели, ограничители перенапряжения, разъединители, транспортные средства, различное оборудование", - отмечается в заявлении ведомства.

Об очередной поставке помощи Украине объявил госсекретарь США Энтони Блинкен на полях министерской встречи НАТО в Бухаресте.

По его словам, эта помощь дополнит предыдущий транш в размере $55 млн, направленном на восстановление аварийного энерго и теплоснабжения в городах Украины, пострадавших от атак на энергосистему Украины.

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Тэги: США, УКРАИНА, ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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