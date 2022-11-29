Столтенберг обещает Украине помощь НАТО, чтобы справиться с нарушениями электроснабжения в условиях зимы

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что на совещании министров иностранных дел альянса в Бухаресте внимание было сосредоточено на срочной поддержке Украины в условиях зимы.

"Сегодня союзники по НАТО согласовали дополнительный пакет помощи Украине. Это поможет профинансировать срочную нелетальную помощь горючим и электрогенераторами, чтобы помочь Украине справиться с последствиями (...) для электрических сетей", - сказал Столтенберг на пресс-конференции во вторник.

Он заявил, что "практическая и политическая поддержка НАТО продолжится сейчас и на долгосрочную перспективу".

"Мы продолжим поддерживать Украину столько, сколько понадобится", - подчеркнул глава Североатлантического альянса.