Военные Индии и США провели учения в индийских горах недалеко от границы с Китаем

Военнослужащие Индии и США накануне участвовали в ежегодных совместных учениях "Yudh Abhyas", которые на этот раз прошли в индийском штате Уттаракханд в 100 км от линии фактического контроля, выполняющей роль границы с Китаем, сообщило "Таймс оф Индиа" в среду.

В учениях, прошедших накануне, приняли участие Ассамский полк сухопутных войск Индии и 2-я воздушно-десантная бригада 11-й воздушно-десантной дивизии армии США. Военнослужащим пришлось действовать в гористой местности в холодную погоду.

В ходе маневров индийские военные десантировались с вертолетов для зачистки здания, занятого условным противником. Также солдаты отрабатывали навыки работы с собаками-ищейками и роботами-саперами, а также уничтожение малых вражеских беспилотников.

Ранее в Минобороны Индии сообщали, что на этих учениях военные будут совершенствовать умения для ведения разведки и боев в горах, эвакуации раненых, для оказания медицинской помощи, проведения гуманитарных миссий и поисково-спасательных операций.

Американо-индийские учения "Yudh Abhyas" проходят с начала 2000-х годов, и в прошлый раз они состоялись в американском штате Аляска. "Таймс оф Индиа" напоминает, что на этот раз учения проходят на фоне роста напряженности в отношениях США и Индии с Китаем.

Отсутствие четко демаркированной границы между Индией и Китаем в Гималаях стало причиной многочисленных конфликтов с жертвами. Обе стороны возлагали друг на друга ответственность в столкновениях.

Обострение ситуации в районе Ладакха, расположенного между горными системами Куньлунь и Гималаи, началось в мае 2020 года с конфликтов между китайскими и индийскими военными. Это стало причиной наращивания обеими сторонами военного присутствия на границе.

В октябре стало известно, что командование Индии в рамках укрепления границы с КНР в районе Ладакха начинает приобретение различных разведывательных беспилотников и систем слежения.