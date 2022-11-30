РФ продлит запрет на экспорт риса на I полугодие 2023г

РФ планирует продлить запрет на экспорт риса на первое полугодие 2023 года, следует из проекта постановления правительства, размещенного на сайте подготовки правовых актов.

Запрет предлагается распространить на вывоз риса (код 1006 единой ТН ВЭД ЕАЭС) и рисовой крупы (код 1103 19 500 0). Он не распространяется на поставки этой продукции в страны ЕАЭС.

О планах по продлению действующего в этом году запрета на экспорт риса Минсельхоз заявил в ноябре этого года.

По прогнозам, в 2022 году валовой сбор риса-сырца должен был составить 1,1 млн тонн, производство рисовой крупы - 550 тыс. тонн. Однако ситуацию осложнило разрушение дамбы в апреле на Федоровском подпорном гидроузле в Краснодарском крае, который является основным производителем риса в стране.