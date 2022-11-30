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СНГ 30.11.2022 14:24

Финансирование гособоронзаказа в 2023г увеличивается практически в 1,5 раза - Шойгу

РФ нарастит финансирование выпуска военной продукции в рамках гособоронзаказа почти в 1,5 раза в 2023 году, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«В следующем году с учётом дополнительно выделяемых бюджетных средств объём финансирования гособоронзаказа увеличивается практически в 1,5 раза. Это даст возможность обеспечить соединения и воинские части постоянной готовности вооружением и техникой на уровне 97%», - сказал Шойгу в среду на заседании коллегии военного ведомства.

«Важно сохранить максимально возможный объём производства, организовать опережающие поставки в войска. Необходимо продолжить модернизацию и создание перспективных систем с последующим применением их в ходе специальной военной операции», - заявил министр.

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Тэги: РОССИЯ, ГОСОБОРОНЗАКАЗ, УВЕЛИЧЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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