Финансирование гособоронзаказа в 2023г увеличивается практически в 1,5 раза - Шойгу

РФ нарастит финансирование выпуска военной продукции в рамках гособоронзаказа почти в 1,5 раза в 2023 году, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«В следующем году с учётом дополнительно выделяемых бюджетных средств объём финансирования гособоронзаказа увеличивается практически в 1,5 раза. Это даст возможность обеспечить соединения и воинские части постоянной готовности вооружением и техникой на уровне 97%», - сказал Шойгу в среду на заседании коллегии военного ведомства.

«Важно сохранить максимально возможный объём производства, организовать опережающие поставки в войска. Необходимо продолжить модернизацию и создание перспективных систем с последующим применением их в ходе специальной военной операции», - заявил министр.