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30.11.2022 14:01

Банк Республика запустил новогоднюю кредитную кампанию, которая обрадует клиентов!

Вы верите, что число 13 несчастливое? Банк Республика, который всегда радует своих клиентов интересными и выгодными предложениями, в преддверии Нового года запустил выгодную кредитную кампанию «Число 13 принесет удачу».

Так, все клиенты, обратившиеся в Банк до 31 января 2023-го года, получат возможность оформить кредит наличными со ставкой от 13% годовых.

Кроме того, вам даже не нужно будет идти в банк за кредитом! Потому что КРЕДИТ БУДЕТ ДОСТАВЛЕН НА ДОМ!

В рамках акции, которая порадует всех, клиенты смогут получить кредит наличными на выгодных условиях:

  • Максимальная сумма - 50 000 манатов;
  • Срок - до 48 месяцев;
  • Льготный период - 3 месяца;
  • Поручитель - не требуется;
  • Страховые расходы - нет.

Следует отметить, что клиенты, которые закажут кредит онлайн, также получат СКИДКУ.

Если вы хотите, чтобы ваши мечты сбылись, то поспешите воспользоваться кампанией, которая принесет вам удачу!

Любой клиент, желающий воспользоваться акцией, может легко оформит потребительский кредит, обратившись в отделения банка или заказать кредит онлайн на официальном сайте банка, а также с помощью сервиса Chat-Bot в WhatsApp, отправив слово «Kredit» на номер 050 6 144144.

Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в фейсбук, instagram, linkedin или же или позвонив Call Center Банка по номеру 144.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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