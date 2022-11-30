Банк Республика запустил новогоднюю кредитную кампанию, которая обрадует клиентов!

Вы верите, что число 13 несчастливое? Банк Республика, который всегда радует своих клиентов интересными и выгодными предложениями, в преддверии Нового года запустил выгодную кредитную кампанию «Число 13 принесет удачу».
Так, все клиенты, обратившиеся в Банк до 31 января 2023-го года, получат возможность оформить кредит наличными со ставкой от 13% годовых.
Кроме того, вам даже не нужно будет идти в банк за кредитом! Потому что КРЕДИТ БУДЕТ ДОСТАВЛЕН НА ДОМ!
В рамках акции, которая порадует всех, клиенты смогут получить кредит наличными на выгодных условиях:
Следует отметить, что клиенты, которые закажут кредит онлайн, также получат СКИДКУ.
Если вы хотите, чтобы ваши мечты сбылись, то поспешите воспользоваться кампанией, которая принесет вам удачу!
Любой клиент, желающий воспользоваться акцией, может легко оформит потребительский кредит, обратившись в отделения банка или заказать кредит онлайн на официальном сайте банка, а также с помощью сервиса Chat-Bot в WhatsApp, отправив слово «Kredit» на номер 050 6 144144.
Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в фейсбук, instagram, linkedin или же или позвонив Call Center Банка по номеру 144.
Хокансон сообщил, что обсудил с Велиевым направления будущего сотрудничества между Нацгвардией США и Минобороны Азербайджана
Байрамов отправился в Польшу для участия в заседании СМИД ОБСЕ
Минобороны Азербайджана сообщило об обстрелах позиций азербайджанской армии на границе с Арменией и в Карабахе
Норвегия не будет выдавать новые лицензии на разведку нефти и газа до 2025г
Иностранцы за 10 мес. совершили в Азербайджане операции с банковскими картами на сумму свыше $1 млрд
Госагентство ОМС направит свыше 4,5 млн манатов на закупку оборудования
Число случаев COVID-19 в мире превысило 642,7 млн - университет Хопкинса
На благоустройство Хырдалана направят свыше 1,5 млн манатов
ИВ Гянджи направит свыше 2,7 млн манатов на работы по благоустройству
Азерсу приостановил водоснабжение двух населенных пунктов в Гейгельском районе из-за долгов жителей в 150 тыс. манатов
Япония рассматривает возможность закупить у США до 500 крылатых ракет Tomahawk
Турция считает новое правительство Швеции более ответственным в вопросе борьбы с терроризмом
Токаев и Макрон обеспокоены ситуацией вокруг Украины, ее влиянием на глобальную экономику
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают