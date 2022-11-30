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Дальнее зарубежье 30.11.2022 15:24

У США возникли проблемы с поставками вооружений на Тайвань, стороны работают над решением вопроса

США столкнулись с трудностями при поставках оружия на Тайвань, однако у Вашингтона и властей острова есть способы урегулировать проблему, сообщает в среду South China Morning Post со ссылкой на представителя тайванского оборонного ведомства Сунь Лифана.

"Что касается продажи вооружений, у Тайваня и США есть эффективный механизм, чтобы заниматься проблемой задержек при поставках и исправить ее", - сказал он.

Сунь Лифан признал, что ситуация вокруг Украины и пандемия COVID-19 создали "определенные проблемы" при реализации оружейных контрактов США и Тайбэя. В то же время он заверил, что ситуация остается под контролем, и что выполнение контрактов пройдет по графику. Однако он отказался комментировать информацию о том, как продвигаются поставки переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin и переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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