У США возникли проблемы с поставками вооружений на Тайвань, стороны работают над решением вопроса

США столкнулись с трудностями при поставках оружия на Тайвань, однако у Вашингтона и властей острова есть способы урегулировать проблему, сообщает в среду South China Morning Post со ссылкой на представителя тайванского оборонного ведомства Сунь Лифана.

"Что касается продажи вооружений, у Тайваня и США есть эффективный механизм, чтобы заниматься проблемой задержек при поставках и исправить ее", - сказал он.

Сунь Лифан признал, что ситуация вокруг Украины и пандемия COVID-19 создали "определенные проблемы" при реализации оружейных контрактов США и Тайбэя. В то же время он заверил, что ситуация остается под контролем, и что выполнение контрактов пройдет по графику. Однако он отказался комментировать информацию о том, как продвигаются поставки переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin и переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger.