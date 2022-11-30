Коалиционные переговоры в Израиле могут затянуться

Биньямин Нетаньяху, который получил поручение от президента Израиля Ицхака Герцога сформировать новое правительство страны, намерен попросить у главы государства дополнительное время на ведение коалиционных переговоров, сообщает в среду израильская газета "Едиот ахронот".
"Срок, предоставленный Нетаньяху, истекает 11 декабря, но Герцог уполномочен дать ему еще 14 дней на завершение коалиционных переговоров - этот срок предусмотрен израильским законодательством", - пишет издание.
По его данным, Нетаньяху до 11 декабря должен сформировать коалиционное правительство, но он до сих пор продолжает переговоры с рядом партнеров.
"Согласно поступающим сообщениям, Нетаньяху использует это (дополнительное) время для выработки деталей коалиционных соглашений с будущими министрами его правительства", - отмечает "Едиот ахронот".
Президент Израиля Ицхак Герцог официально поручил лидеру правых Нетаньяху сформировать правительство 13 ноября. Он находился в оппозиции около полутора лет, но по итогам состоявшихся 1 ноября выборов его партия "Ликуд" набрала большинство голосов, а вместе с другими правыми партиями ему удалось получить преимущество перед левыми, которые пришли к власти по итогам предыдущих выборов.
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