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Дальнее зарубежье 30.11.2022 15:05

Военная разведка США формирует группу экспертов и аналитиков для работы по Китаю

Разведывательное управление Минобороны США (DIA) собирает группу экспертов и аналитиков, которая будут помогать американским властями в их соперничестве с КНР, сообщает в среду Defense news.

"Это просто: мы создали группу и назвали ее "Китай". Если вы работаете в разведывательном управлении и занимаетесь Китаем, вы состоите в этой группе", - заявил глава штаба DIA Джон Кирххофер.

Он уточнил, что группа сможет приступить к полноценной работе в начале 2023 года.

"Мы по возможности объединяем максимум наших сил против смертельной угрозы долгосрочному успеху США", - сказал Кирххофер.

Defense news отмечает, что в данный момент США во внешней политике переключают внимание на Китай и Индо-Тихоокеанский регион. DIA в свою очередь планируют перенаправить больше ресурсов для работы по тихоокеанскому региону, и управление уже ведет соответствующие переговоры с союзными США государствами.

В конце октября администрация США в новой версии стратегии национальной обороны охарактеризовала Россию в качестве "острой угрозы", а Китай в качестве "основного вызова" для Вашингтона.

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Тэги: США, КИТАЙ, РАЗВЕДКА


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