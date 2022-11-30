Военная разведка США формирует группу экспертов и аналитиков для работы по Китаю

Разведывательное управление Минобороны США (DIA) собирает группу экспертов и аналитиков, которая будут помогать американским властями в их соперничестве с КНР, сообщает в среду Defense news.
"Это просто: мы создали группу и назвали ее "Китай". Если вы работаете в разведывательном управлении и занимаетесь Китаем, вы состоите в этой группе", - заявил глава штаба DIA Джон Кирххофер.
Он уточнил, что группа сможет приступить к полноценной работе в начале 2023 года.
"Мы по возможности объединяем максимум наших сил против смертельной угрозы долгосрочному успеху США", - сказал Кирххофер.
Defense news отмечает, что в данный момент США во внешней политике переключают внимание на Китай и Индо-Тихоокеанский регион. DIA в свою очередь планируют перенаправить больше ресурсов для работы по тихоокеанскому региону, и управление уже ведет соответствующие переговоры с союзными США государствами.
В конце октября администрация США в новой версии стратегии национальной обороны охарактеризовала Россию в качестве "острой угрозы", а Китай в качестве "основного вызова" для Вашингтона.
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