УМЭО SOCAR в январе-октябре сохранило лидерство среди экспортеров ненефтяной продукции в госсекторе Азербайджана

Суммарный объем экспорта ненефтяной продукции из Азербайджана 20 крупными государственными и частными компаниями в январе-октябре 2022 года составил $1 млрд 429,4 млн, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», в январе-октябре 2022 года крупнейшим экспортером ненефтяной продукции из Азербайджана среди госкомпаний являлось Управление маркетинга и экономических операций (УМЭО) компании SOCAR - $501,3 млн, среди частных - ООО "MKT Istehsalat Kommersiya" - $100,9 млн.
Среди госкомпаний в число крупнейших ненефтяных экспортеров также входят: SOCAR Polymer ($163,8 млн), ООО "Azeraluminum" ($116,4 млн), ЗАО «AzerGold» ($83,7 млн), «Азерэнержи» ($64,1 млн), ООО "Агропромышленный комплекс Азерпамбыг" ($50,5 млн), ЗАО «Азербайджанские авиалинии» ($7 млн), ООО "Azeripek" ($1,3 млн), Управление геологии и геофизики ($0,8 млн), Государственная энергослужба Нахчыванской Автономной республики ($0,8 млн).
В число крупнейших частных компаний, экспортирующих ненефтяную продукцию, также вошли: Azerbaijan International Mining Company ("дочка" Anglo Asian Mining Plc) - $84,2 млн, ООО «Baku Steel Company» - $36,3 млн, ООО «Almeyve» - $33,9 млн, физическое лицо Ширинов Эльвин Валех оглы – $33,7 млн, ООО «Mors Trading» - $31,8 млн, ООО "P-Aqro" - $29,1 млн, физ, ООО "STP Azeraluminum" - $28,5 млн, ООО «Azerbaycan seker istehsalat birliyi» - $27,6 млн.
Азербайджан в январе-октябре 2022 года экспортировал ненефтяную продукцию на сумму $2,4 млрд (+16,2% от показателя января-октября 2021 года).
Б.Рустамбеков
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