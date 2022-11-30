Токаев и Макрон отмечают важность строительства ветряной электростанции в Казахстане

Лидеры Казахстана и Франции Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон отмечают важность строительства ветряной электростанции в Казахстане мощностью 1,2 ГВ, говорится в совместном заявлении президентов двух стран.

"В контексте актуальности климатической повестки, (президенты - ИФ-К) отметили важность масштабного проекта строительства в Казахстане ветряной электростанции мощностью 1,2 ГВ с возможностью накопления, способствующего переходу республики к инновационным безуглеродным источникам энергии", - говорится в документе, распространенной по итогам официального визита Токаева во Францию.

Отмечается, что данный проект символизирует укрепление двустороннего сотрудничества стран в сфере борьбы с климатическими изменениями.

Другие подробности в заявлении не указываются.