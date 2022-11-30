Токаев и Макрон обеспокоены ситуацией вокруг Украины, ее влиянием на глобальную экономику

Президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Франции Эмманюэль Макрон обеспокоены ситуацией вокруг Украины, ее гуманитарными последствиями и влиянием на глобальную экономику, говорится в совместном заявлении.

"Франция и Казахстан глубоко обеспокоены ситуацией вокруг Украины, ее гуманитарными последствиями и влиянием на глобальную экономику, продовольственную безопасность наиболее уязвимых стран", - говорится в заявлении Токаева и Макрона, опубликованном в среду на сайте президента Казахстана.

"Стороны подтвердили обоюдное желание содействовать укреплению мира, безопасности и стабильности на глобальном и региональном уровнях. Подчеркнули непоколебимую приверженность международному праву и основополагающим принципам Устава ООН, в т.ч. уважения суверенитета и территориальной целостности государств", - подчеркивается в документе.