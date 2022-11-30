Unibank разместил облигации на $12 млн

Азербайджанский ОАО "Unibank" в среду разместил облигации на $12 млн, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Бакинской фондовой бирже.

«В ходе аукциона 23 инвестора подали 26 заявок. Номинальный объем поданных ими заявок составил $12 млн. По итогам аукциона размещен весь объем облигаций, выставленных на торги – $12 млн», - отметили на бирже.

Срок обращения облигаций – 6 лет, ставка купона – 8% годовых (купонная выплата будет осуществляться раз в квартал).

Андеррайтером размещения выступила ОАО "Инвестиционная компания Unicapital".

Как сообщалось ранее, привлеченные от размещения облигаций средства банк направит на повышение капитала II-го уровня, они признаются в качестве субординированного долга.

Решением акционеров Unibank капитал банка в текущем году будет увеличен более чем на 29 млн манатов. Первый этап завершен в августе, в результате чего уставный капитал банка увеличен почти на 12 млн манатов. Второй этап предусматривает повышение капитала посредством привлечения субординированного долга. Программа капитализации должна быть завершена до конца 2022 года.

Unibank создан в октябре 2002 года и входит в десятку ведущих банков Азербайджана. Акционерами банка являются 9 физических лиц и одно юридическое лицо. Уставный капитал банка равен 130 млн 686 тыс. 357,6 манат. Основным акционером банка является Эльдар Гарибов (доля в капитале 86,6960%). В число акционеров банка входит Canley Finance S.A. (Люксембург) с долей 7,3096%.

Х.Насирзаде