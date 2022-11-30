Нефть продолжает дорожать

Нефтяные котировки усилили подъем в надежде, что Китай ослабит антиковидные ограничения.

Январские фьючерсы на сорт Brent, торги которыми завершаются в среду, на лондонской бирже ICE Futures к 15:11 подорожали на $2,23 (2,69%) - до $85,26 за баррель. Более активно торгуемый февральский фьючерс вырос в цене на $1,94 (2,3%), до $86,19 баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на январь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени выросли на $1,93 (2,47%) - до $80,13 за баррель.

С начала ноября обе марки потеряли примерно 10% на опасениях сокращения мирового спроса на нефть на фоне ожидаемой глобальной рецессии.

Тем временем китайские власти накануне объявили о планах активнее вакцинировать пожилое население от коронавируса, сократив время между прививками для лиц свыше 80 лет до трех месяцев. Некоторые трейдеры восприняли это как сигнал о возможном ослаблении мер по контролю за распространением коронавируса.