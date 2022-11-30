Турция считает новое правительство Швеции более ответственным в вопросе борьбы с терроризмом

Новое правительство Швеции более добросовестно относится к принятию мер по противодействию терроризму, заявил в среду глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Вне зависимости от членства Швеции в НАТО, мы можем констатировать, что новое правительство гораздо более добросовестно подходит к борьбе с терроризмом, особенно после террористических нападений в Турции. Они выступили с рядом важных объявлений, однако нам бы хотелось видеть больше ощутимых мер", - заявил Чавушоглу на пресс-подходе в рамках встречи глав МИД НАТО в Бухаресте.

По его словам, Анкара "приветствует решительность" Стокгольма в отношении мер по борьбе с терроризмом, при этом ожидает, что эти меры осуществят на практике.

Накануне министры иностранных дел Турции, Финляндии и Швеции провели в Бухаресте трехстороннюю встречу по вопросу о членстве Финляндии и Швеции в НАТО. Встреча проходила в рамках начавшихся во вторник двухдневной встреч глав МИД стран альянса.

Государства-члены НАТО подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому совету 5 июля 2022 года. Эти государства присоединятся к НАТО, как только все государства-члены НАТО ратифицируют протоколы о вступлении.

На сегодняшний день из 30 стран-членов НАТО членство Швеции и Финляндии в альянсе пока не ратифицировали Турция и Венгрия.

Венгрия, как ожидается, может ратифицировать членство двух стран в начале будущего года.

В то же время Турция заблокировала процесс вступления, потребовав от этих стран объявить террористическими курдские организации и выдать лиц, обвиняемых в терроризме, а также отменить запреты на поставки оружия Анкаре.

МИД России критически относится к планам Финляндии и Швеции по присоединению к НАТО, считая, что таким образом безопасность этих стран обеспечена не будет.