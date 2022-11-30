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Дальнее зарубежье 30.11.2022 20:06

Боррель в ходе визита в Польшу посетит военный объект, где тренируют украинских военных

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в рамках трехдневной поездки в Польшу посетит один из объектов миссии ЕС по подготовке украинских военных (EUMAM Ukraine).

"Жозеп Боррель совершит визит в Польшу с 30 ноября по 2 декабря, чтобы представлять ЕС на ежегодном министерском совете ОБСЕ в Лодзи в среду и четверг. В пятницу он также посетит недавно запущенную миссию военной помощи Украине - EUMAM Ukraine - на военном объекте в Бжеге близ Вроцлава", - говорится в пресс-релизе Европейской внешнеполитической службы.

В пятницу на военном полигоне EUMAM в Бжеге дипломат посетит тренировку военнослужащих украинской армии и произнесет речь перед персоналом миссии и украинскими солдатами.

До этого в среду вечером Боррель примет участие в ужине, в ходе которого выразит поддержку со стороны ЕС роли ОБСЕ в отношении европейской безопасности и подчеркнет необходимость соблюдения обязательств в рамках ОБСЕ. В четверг глава дипломатии ЕС выступит с заявлением на пленарном заседании Совета министров ОБСЕ. Он также проведет ряд двусторонних встреч с коллегами в рамках Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ. Затем Боррель отправится в Варшаву, где проведет встречу с министром обороны Польши Мариушем Блащаком.

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