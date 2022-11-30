Украина нуждается в дальнобойных вооружениях - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в среду, что Украина испытывает потребность в оружии большой дальности.
"Украине нужно оружие дальнего боя и прочие вооружения", - сказал он Bloomberg в Бухаресте после совещания министров иностранных дел стран альянса.
Ранее, на пресс-конференции, Столтенберг заявлял, что НАТО продолжит оказывать помощь Украине, в том числе, средствами ПВО, топливом и энергогенераторами.
Он также отметил, что в данный момент первостепенной темой является поддержка Украины, а не ее возможное вступление в НАТО.
"Нужно подходить к этому постепенно, самое главное сейчас - это чтобы Украина одержала верх", - сказал Столтенберг.
"Политическое и практическое сотрудничество с Украиной поможет укрепить ее институты, перейти с советского вооружения на современное оружие НАТО, а также продвинет Украину на пути к членству в альянсе", - добавил он.
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