Молдова не стремится в НАТО, но нуждается в партнерстве с Альянсом - глава МИД

Молдова сохраняет нейтралитет и не планирует вступать в НАТО, заявил министр иностранных дел Нику Попеску.
"Молдова - нейтральная страна согласно Конституции и не намерена вступать в НАТО. Но нейтралитет не предполагает самоизоляцию, демилитаризацию и индифферентность к тому, что происходит в мире. (...) Мы заинтересованы в укреплении устойчивости нашей страны, в том числе через партнерство с НАТО", - сказал Попеску на пресс-конференции в Бухаресте.
Он отметил, что "обсуждения об отказе от статуса нейтралитета не ведутся на уровне парламентского большинства или правительства, нет никакой инициативы о пересмотре Конституции".
Но, как пояснил Попеску, такие обсуждения существуют на уровне гражданского общества. "Были заявления депутатов о необходимости найти лучший путь для обеспечения нашей безопасности. Но на данный момент эти обсуждения не перешли в политический процесс", - сказал министр.
Подобные дискуссии, по его словам, подстегивает то, что молдавское общество ощущает последствия событий в Украине и "напугано из-за того, что может случиться с независимым демократическим государством".
"По нашим оценкам, непосредственной военной угрозы Молдова в следующие недели-месяцы - нет. (...) Но правительство следит за ситуацией и готовится к любым сценариям развития событий - хорошим и плохим. (...) На сегодня в Молдове - спокойная ситуация", - заявил Попеску.
В то же время он подчеркнул, что происходящее с Украиной создает большие проблемы для Молдовы, затрагивает экономику, поставки энергоресурсов, устойчивость работы электросетей, безопасность, создает проблему беженцев. "На этом фоне Молдова нуждается в друзьях, чтобы укреплять собственную устойчивость", - заявил министр.
Что касается Приднестровья, то, по его словам, Кишинев "по-прежнему придерживаются политики мирного урегулирования приднестровского конфликта, в том числе намерены добиться вывода российских войск на основании диалога и дипломатии". "Мы ведем диалог с де-факто властями Приднестровья. И мы поддерживаем всех, кто живет в пределах международно признанных границ Молдавии", - сказал Попеску.
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