Песков опроверг запрет работающим в администрации президента РФ мужчинам выезжать за рубеж

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг появившуюся в телеграм-каналах информацию о том, что для сотрудников администрации президента - мужчин временно введен запрет на выезд за рубеж в командировки и в отпуск.
Песков отрицательно ответил на вопрос "Интерфакса", соответствует ли действительности это утверждение. "Совсем не соответствует", - сказал пресс-секретарь президента.
По утверждениям телеграм-каналов, в администрации Кремля было выпущено распоряжение, согласно которому в зарубежные командировки временно могут ездить только женщины. Поездки в отпуск за рубеж, якобы, тоже запрещаются.
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