Песков опроверг запрет работающим в администрации президента РФ мужчинам выезжать за рубеж

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг появившуюся в телеграм-каналах информацию о том, что для сотрудников администрации президента - мужчин временно введен запрет на выезд за рубеж в командировки и в отпуск.

Песков отрицательно ответил на вопрос "Интерфакса", соответствует ли действительности это утверждение. "Совсем не соответствует", - сказал пресс-секретарь президента.

По утверждениям телеграм-каналов, в администрации Кремля было выпущено распоряжение, согласно которому в зарубежные командировки временно могут ездить только женщины. Поездки в отпуск за рубеж, якобы, тоже запрещаются.