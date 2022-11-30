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СНГ 30.11.2022 19:17

Песков опроверг запрет работающим в администрации президента РФ мужчинам выезжать за рубеж

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг появившуюся в телеграм-каналах информацию о том, что для сотрудников администрации президента - мужчин временно введен запрет на выезд за рубеж в командировки и в отпуск.

Песков отрицательно ответил на вопрос "Интерфакса", соответствует ли действительности это утверждение. "Совсем не соответствует", - сказал пресс-секретарь президента.

По утверждениям телеграм-каналов, в администрации Кремля было выпущено распоряжение, согласно которому в зарубежные командировки временно могут ездить только женщины. Поездки в отпуск за рубеж, якобы, тоже запрещаются.

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Тэги: РОССИЯ, ДМИТРИЙ ПЕСКОВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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