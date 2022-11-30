Великобритания ввела санкции против Мантурова, Памфиловой и еще нескольких чиновников РФ

Великобритания внесла в санкционный список главу Минпромторга и вице-премьера РФ Дениса Мантурова, председателя ЦИК РФ Эллу Памфилову, директора ФСИН Аркадия Гостева, ряд руководителей российских областей и республик, а также некоторых военных комиссаров российских городов и областей.
В список вошли, в частности, глава Калмыкии Бату Хасиков, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, губернатор Ростовской области Василий Голубев, губернатор Омской области Василий Бурков, губернатор Магаданской области Сергей Носов, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, глава Дагестана Сергей Меликов, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Кроме того, под санкции попали военный комиссар Москвы Максим Локтев, военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров, военный комиссар Алтайского края Марат Усманов и Республики Алтай Олег Денисенко, военком Калининградской области Юрий Бойченко,
В санкционный список также попали начальник ГУФСИН России по Ростовской области Дмитрий Безруких, начальник УФСИН России по Тульской области Иван Прокопенко.
В список также вошел председатель избирательной комиссии Ростовской области Андрей Буров.
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