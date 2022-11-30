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Дальнее зарубежье 30.11.2022 19:20

Более 70% населения Земли старше 10 лет имеют мобильный телефон

Почти три четверти жителей планеты старше 10 лет имеют в своем распоряжении мобильный телефон, свидетельствуют данные специализированного учреждения ООН "Международный союз электросвязи" (ITU), опубликованные в среду.

В документе сказано, что этот показатель составляет 73%. При этом, в Европе зафиксирована самая высокая доля тех, у кого есть мобильный телефон (93%). В Африке он есть лишь у 61% населения старше 10 лет.

"Мобильные телефоны - самый распространенный инструмент для использования интернета. Доля тех, у кого они есть, указывает и на доступность интернета", - отмечается в пресс-релизе организации.

Согласно данным ITU, 75% молодых людей в мире на данный момент имеют доступ в интернет, в 2021 году этот показатель составлял 72%.

В ITU также отметили, что "интернет стал более доступным во всех регионах мира и среди групп с разным уровнем дохода", однако распространение интернета происходит все же неравномерно.

"Уровень доступности интернета растет, но не так быстро и равномерно по всему виру, как необходимо", - сказала избранный генсек ITU Дорин Богдан-Мартин.

"Слишком много людей по-прежнему живут в цифровой тьме. Наша глобальная задача состоит в том, чтобы задействовать ресурсы, которые позволил бы каждому получить выгоду от доступа к сети", - добавила она.

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Тэги: МИР, ООН, СВЯЗЬ, СТАТИСТИКА


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