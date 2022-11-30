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Спорт 30.11.2022 20:01

Пеле госпитализирован в одну из больниц Сан-Паулу

Пеле находится в одной из больниц Сан-Паулу, сообщает ESPN Brazil.

По информации источника СМИ, 82-летний Пеле был госпитализирован 29 ноября, врачи диагностировали у него отечность по всему телу и сердечную недостаточность.

Ранее Пеле перенес курс химиотерапии, так как врачи диагностировали у него три опухоли.

Агент Пеле Джо Фраги сообщил, что еще не в курсе клинического состояния Пеле.

Пеле - трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии. Международная федерация футбола (ФИФА) признала его лучшим футболистом XX века.

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Тэги: БРАЗИЛИЯ, ФУТБОЛ, ПЕЛЕ


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