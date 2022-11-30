Пеле госпитализирован в одну из больниц Сан-Паулу

Пеле находится в одной из больниц Сан-Паулу, сообщает ESPN Brazil.
По информации источника СМИ, 82-летний Пеле был госпитализирован 29 ноября, врачи диагностировали у него отечность по всему телу и сердечную недостаточность.
Ранее Пеле перенес курс химиотерапии, так как врачи диагностировали у него три опухоли.
Агент Пеле Джо Фраги сообщил, что еще не в курсе клинического состояния Пеле.
Пеле - трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии. Международная федерация футбола (ФИФА) признала его лучшим футболистом XX века.
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